جهينة نيوز:

وزيرة الطاقة تطلق الخطوة الأولى في عملية استكشاف النفط و الغاز في لبنان

أعلنت وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني،عن تسليم شركة توتال الفرنسية رخصة الحفر لأول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان.

وخلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في قطاع النفط بلبنان، قالت بستاني: " نتشارك اليوم خطوة مهمة في تاريخ لبنان، وهي إصدار وتسليم شركة توتال رخصة استكشاف النفط في المياه اللبنانية" مؤكدة أن إطلاق ثاني دورة تراخيص، ستبدأ في 31 كانون الثاني المقبل. .

وأوضحت بستاني أن حفر البئر الاستكشافي الأول في البلوك رقم 4 ستقوم به السفينة التابعة لشركة "فينتادج" والموجودة في مصر، متوقعة أن تصل إلى لبنان خلال شهر كانون الثاني 2020، وأن تستمر مرحلة الحفر لشهرين، وبعدها يمكن معرفة إذا كان هناك اكتشاف أو لا"، لافتة إلى أنه "عالميا نسبة النجاح تكون 1 من أصل 3 آبار استكشافية".