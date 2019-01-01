خطوات سهلة لإزالة السموم من الجسم

جهينة نيوز:

لا شكّ في أنك سمعتِ عن تأثير المياه على الصحة، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي تساهم في إزالة السموم من الجسم. نقدّم اليوم بعض الطرق، عدا عن المياه التي تخلّص الجسم من السموم، بحسب موقع Culture Hook.

الأطعمة العضوية

يُعتبر النظام الغذائي من أكثر العوامل التي تساهم في تنقية الجسم. وبالتالي، إنّ تناول الخضار والفاكهة والحبوب والأغذية المفيدة والصحية للجسم هو الخيار الأفضل. لكن نظراً لاستخدام المواد الكيميائية مبيدات حشرية أو مضادات حيوية، فإنها قد لا تكون كافية لتطرد السموم من الجسم. عكس الأطعمة العضوية Organic Food، أي الأطعمة المنتجة بأساليب لا تتضمن مدخلات صناعية مستحدثة غير طبيعية. لذلك، إنّ تناول الأغذية العضوية يساهم في تنقية السموم من الجسم ويحسّن من وظائفه.

الشاي الأخضر

إذا أردنا التحدث عن فوائد الشاي، لاسيّما الشاي الأخضر، لا ننتهي منه! وبالإضافة إلى أنه يساعد في خسارة الوزن ويهدّئ الأعصاب، يعمل الشاي الأخضر على طرد السموم من الجسم أيضاً. لكن يكون الشاي أكثر فعالية وتأثيراً على الجسم إذا تناولته عند الصباح على الريق. نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه يحسّن من وظائف الكبد التي بدورها تطرد السموم من الجسم.

البروبيوتيك

أولاً، البروبيوتيك هي البكتيريا الصحية التي تساعد في توازن البكتيريا داخل الجهاز الهضمي. ويمكن الحصول على البروبيوتيك على شكل مكملات غذائية أو من الأطعمة مثل اللبن والكفير والخضار المخللة. وبالتالي، يساهم البروبيوتيك في طرد السموم من القناة الهضمية ويحسّن عملية الهضم.

النوم

ما لا يدركه الكثيرون هو أهمية الحصول على نوم كاف خلال ساعات الليل، فهذا الأمر ليس طريقة فقط للاستراحة بل لطرد السموم من الجسم. فأثناء النوم، يعمل الجسم على تنظيم مستوى الجلوتاثيون الذي يساعد الكبد على التخلّص من السموم والشوائب الضارة.

تنقية الهواء

السموم التي يتعرّض لها الجسم لا تقتصر فقط على المأكولات التي نتناولها بل على الهواء الذي نتنفسه. ومن هنا أصبحت تنقية الهواء مهمة جداً خصوصاً مع تزايد نسبة التلوث. لذلك، يمكن استخدام النباتات في المنزل أو في العمل لأنها تساعد على تنقية الهواء وتجديده. أو يمكن استخدام الزيوت الأساسية لتنقية الهواء مثل زيت الأوريجانو وزيت إكليل الجبل الروزماري وزيت شجرة الشاي مثلاً، التي تمنع نمو الفطريات والميكروبات.