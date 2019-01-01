عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بنسبة 58,15 في المئة

جهينة نيوز:

أعلنت السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في الجزائر أن الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس هو عبد المجيد تبون الذي فاز بنسبة بـ58,15 بالمئة من الأصوات، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الانتخابات "حصل المرشح عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي بنسبة 58,15 بالمئة"، فيما أشار إلى أنّ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتجاوز 40 بالمئة وهي نسبة قياسية من المقاطعة

من هو الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون؟

ولد عبد المجيد تبون في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1945، في ولاية النعامة بالجزائر. تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 بعد تخصصه في الاقتصاد والمالية.

شغل تبون مواقع ولائية ووزارية في حكومات مختلفة، فتقلد مناصب عدة، من مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1978 و1992 إلى والٍ للمحافظات، قبل أن يجري تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.

تولى تبون حقيبة السكن والعمران عام 1999، ثم حقيبة الاتصال عام 2000، ثم وزيرا للإسكان والعمران للمرة الثانية بين عامي 2001 و2002.

ابتعد تبون عن الحياة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعود وزيرا للسكن والمدينة بين عامي 2013 و2014 في أول حكومة لعبد الملك سلال خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتولى تبون رئاسة الحكومة منذ يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب 2017، خلفا لسلال، لتكون بذلك أقصر حكومة في التاريخ السياسي الجزائري. وفي وقت لاحق، تسلم وزارات عدة أبرزها الثقافة والجماعات المحلية والتجارة والسكن.

وقد ارتبط اسم تبون بقطاع السكن الأهم بالنسبة للجزائريين والذي أداره لأكثر من سبع سنوات في مختلف الحكومات. كما أشرف على إطلاق صيغة "عدل" عام 2013 التي تسهل على الجزائريين الحصول على السكن عن طريق البيع بالإيجار. وكان الرئيس بوتفليقة قد سلمه وسام استحقاق لمجهوداته في قطاع السكن.

المصدر وكالات