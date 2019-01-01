الدفاع الروسية : رصد 34 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة, 13 كانون الأول 2019 الساعة 12:55 | سياسة, محلي

الدفاع الروسية : رصد 34 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية بسوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا، بواقع 6 انتهاكات في اللاذقية و5 في حلب و8 في إدلب و2 في حماة.

وأشار بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 13 انتهاكا للهدنة في محافظات اللاذقية ( 1) وإدلب ( 8) وحماة (3) وحلب (1).

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي في سوريا ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين انسانيتين في حي المشارقة بمدينة حلب حيث تم توزيع 350 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.048، والعملية الأخرى في أبو جدي بمحافظة الرقة، حيث تم توزيع 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.925 طن.


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