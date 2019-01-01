مجلس النواب الأميركي ينهي جلسته بدون التصويت على "مساءلة ترامب"

جهينة نيوز:

أنهى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، جيرولد نادلر، جلسة اللجنة التي بدأت في وقت متأخر أمس الخميس، من دون التصويت على مادتين لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وقال نادلر إن اللجنة ستعاود الانعقاد اليوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش) للتصويت، الذي من المتوقع أن يمر عبر اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون، وفق ما نقلت "رويترز".

وأظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات من شركة فيسبوك، أن ترامب نشر أكثر من 2500 إعلان وردت فيها كلمتا "مساءلة" و"عزل" في الأسبوع الذي انتهى يوم الخامس من كانون الاول، أي أكثر مما نشره المسؤولون عن حملته الانتخابية في الأسبوعين السابقين معا.