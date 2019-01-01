تشيلي: لا ناجين من حادث تحطم طائرة النقل العسكرية

جهينة نيوز:

أعلنت تشيلي أن عمليات البحث لم تؤد إلى العثور عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا.

وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" - "إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على أي ناجين"، موضحا أن الطائرة لم ترسل أي إشارات استغاثة .. مرجحا هبوط الطائرة اضطراريا بعد نفاد الوقود.

يذكر أن طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" اختفت بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.

وكان على متن الطائرة 38 شخصا، من بينهم 17 هم أفراد طاقم الطائرة و21 راكبا كانوا جميعا في مهمة دعم لوجيستي، بينهم 3 مدنيين.

يشار إلى أن تشيلي تسيطر على حوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع في منطقة القارة القطبية الجنوبية، وهي المنطقة المتاخمة للأراضي المتنازع عليها بين المملكة المتحدة والأرجنتين.. كما توجد لديها 9 قواعد عسكرية في هذه المنطقة.