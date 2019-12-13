ترامب لجونسون: أمريكا وبريطانيا ستُبرمان صفقة تجارية ”ضخمة“

جهينة نيوز:

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الفوز ”الكاسح“ في الانتخابات البريطانية.

وغرّد ترامب عبر حسابه على ”تويتر“: ”مبروك لبوريس جونسون على فوزه الكبير! ستكون بريطانيا والولايات المتحدة الآن حرة في إبرام صفقة تجارية جديدة ضخمة بعد بريكست“.

وقال الرئيس الأمريكي إن ”الصفقة المرتقبة لديها القدرة على أن تكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي صفقة يمكن إبرامها مع الاتحاد الأوروبي احتفال بوريس!“.

وفاز حزب المحافظين بقيادة جونسون بأغلبية مطلقة في البرلمان البريطاني، بواقع 326 مقعدًا، في ثالث انتخابات تجرى في أقل من 5 سنوات، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.