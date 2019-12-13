جونسون يفوز بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني

جهينة نيوز:

فاز حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.

وأشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين الخميس، إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 يناير/كانون الثاني.

وأعلن زعيم حزب العمّال البريطاني جيريمي كوربين أنّه يشعر بـ"خيبة أمل شديدة"، مؤكّداً أنه "لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.

وأفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.

جونسون رحب بحصوله على "تفويض قوي جديد" لإنجاز بريكست بعد تحقيق حزبه المحافظ فوزاً ساحقاً في الانتخابات، واحتفاظه هو شخصياً بمقعده في مجلس العموم.

وتمكن جونسون من الاحتفاظ بمقعده النيابي عن دائرة أوكسبريدج في شرق لندن، وتعزيز رصيده الشعبي بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2017.

وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات المقبلة.

وما أن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 2% مقابل الدولار و1.6% مقابل اليورو.