الولايات المتحدة تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى كان محضور سابقاً

جهينة نيوز:

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة اختبرت، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا موجها أرضيا متوسط المدى، كان محظورا في إطار "معاهدة الصواريخ" بين موسكو وواشنطن.

وقال المتحدث باسم قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك": "أجرت وزارة الدفاع اختبارات لصاروخ باليستي أرضي غير نووي اليوم 12 ديسمبر 2019، قرابة الساعة 8:30 صباحا بتوقيت المحيط، من قاعدة فاندنبرغ الجوية، في كاليفورنيا. ونقيم الآن النتائج".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كلف، في 23 أغسطس الماضي، وزارتي الدفاع والخارجية، بتحليل مستوى التهديد الذي تشكله تجارب الصواريخ الأمريكية على روسيا.

وفي 2 أغسطس، تم إنهاء العمل بمعاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بعد انسحاب واشنطن منه من جانب واحد، مطلع هذا العام.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة، الأمر الذي نفته موسكو. وردا على الاتهامات الأمريكية، وقع الرئيس الروسي، أوائل شهر يونيو الماضي، قانونا بشأن تعليق العمل بالاتفاقية.

وأعلن البنتاغون أنه في 19 أغسطس، تم اختبار صاروخ "كروز" أرضي غير نووي، كانت تحظره في السابق معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وأصاب الصاروخ الهدف على بعد أكثر من 500 كيلومتر.