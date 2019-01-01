"الكنيست" يحل نفسه بشكل نهائي ويتجه لانتخابات ثالثة

جهينة نيوز:

صادق كنيست الاحتلال، فجر اليوم الخميس، وبشكل نهائي على حل نفسه، و ذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يوما الممنوحة له لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة الاحتلال، وبعد فشل كل من زعيم الليكود نتنياهو، ورئيس قائمة "أزرق أبيض" بيني غانتس بهذه المهمة.

هيئة "الكنيست" صادقت على إجراء الانتخابات الـ23 في 2 آذار/ مارس المقبل بتصويت أغلبية 96 صوتًا ومعارضة 7 أعضاء فقط.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، انتهاء المهلة الرسمية من رئيس كيان الاحتلال رؤوف ريفلين لأعضاء "الكنيست" بتشكيل الحكومة، إثر فشل جميع المحاولات لتشكيلها .

وتتجه "إسرائيل" بذلك إلى انتخابات جديدة هي الثالثة في أقل من عام، ما يعكس أزمة سياسية في النظام السياسي "الإسرائيلي".