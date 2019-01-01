نظام أردوغان يصدر مذكرات اعتقال بحق 25 شخصا بذريعة ارتباطهم بانقلاب غولن

جهينة نيوز:

أصدرت سلطات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرات اعتقال بحق 25 شخصا بذريعة ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها “إن الادعاء العام في محافظة قونيا أصدر مذكرات الاعتقال بحق 25 شخصا بينهم 23 جنديا في الخدمة الفعلية بذريعة استخدام تطبيق التراسل الذي تستخدمه منظمة غولن”.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال 15 شخصاً بين المطلوبين في إطار عمليات متوازية نفذتها فرق شرطة مكافحة الإرهاب وشملت12 محافظة في جميع أرجاء تركيا بينما تتواصل عمليات البحث عن المطلوبين المتبقين.

وشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد