اليونسكو تدرج "تسلق الجبال" على قائمة التراث غير المادي

جهينة نيوز:

أُدرج "فن تسلق القمم والمرتفعات في أعالي الجبال" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي، الأربعاء خلال اجتماع منعقد في بوغوتا.

وقد تحالفت كل من فرنسا وإيطاليا وسويسرا للترويج لتسلق الجبال الألبي، وهو نشاط حديث نسبياً ويعود لقرنين فقط، إذ إن بداياته كانت في سلسلة جبال الألب التي تتشاركها هذه الدول الثلاث.

وقد تكون هذه الرياضة حديثة لكن العصور القديمة تحمل آثار نشاطات لمرشدين جبليين إذ تعود أول هيئة وثق عملها في هذا المجال في منطقة وادي أوستا الإيطالية إلى القرن الـ13. وقد تسلق الإيطالي فرانشيسكو بتراركا جبل فنتو الفرنسي بحدود عام 1350، كما تسلق أنطوان دو فيل جبل إيغوي سنة 1492 لحساب الملك شارل الثامن، وعالم الطبيعة السويسري غيسنر تسلق جبل بيلاتوس سنة 1555

غير أن النص التأسيسي لهذا النشاط يعود إلى 1786 مع تسلق جبل مون بلان، انطلاقاً من مدينة شاموني على يد متسلقين على الحبل نفسه بما يحمل قيم هذه الرياضة، هذان المتسلقان هما جاك بالما الفقير، وميشال غابرييل باكار الطبيب المرموق.

وأشار كلود غارديان، وهو مرشد جبلي إلى أن "تسلق الجبال على الطريقة الألبية" يجرى مع حد أدنى من المساعدة والمعدات مع "احترام البيئة والسكان واعتماد نهج أخلاقي."

ومن شأن إدراج هذا النشاط في قائمة اليونسكو إعطاء زخم للخطوات الرامية إلى حفظ هذه الرياضة التي تعاني تراجعاً بحسب المروجين لها بفعل التغير المناخي وزيادة الضوابط القانونية في حالات الحوادث