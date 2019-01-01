كيف رد محمد رمضان على إساءة زوجة أحمد الفيشاوي؟

جهينة نيوز:

أشعل الفنان المصري محمد رمضان، أزمته مع ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما ردّ ضمنياً على إساءتها إليه عبر صفحتها في "فايسبوك"، من خلال نشر فيديو قصير عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يتجوّل بسيارته في الشارع، وجمهوره يتزاحمون حوله بكثافة كبيرة، أدّت إلى تكدّس المرور في المنطقة التي يتواجد فيها.

رد الفنان محمد رضان عبر صفحته الشخصية في فيسبوك على إساءة ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي ردا ضمنيا خلال منشور فيسبوكي

نشر فيديو قصير عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يتجوّل بسيارته في الشارع، وجمهوره يتزاحمون حوله بكثافة كبيرة، أدّت إلى تكدّس المرور في المنطقة التي يتواجد فيها. وكتب رمضان في تعليقه على الفيديو، قائلاً: "نمبر وان ولا عزاء لنمبر تو... جمهوري هو نمبر وان... ربنا يديم هذا الحُب ثقة في الله نجاح"، حيث أكّد البعض أن تمسّكه بشعار (نمبر وان) يأتي رداً على زوجة أحمد الفيشاوي التي كتبت تعليقاً مسيئاً لهذا الشعار، ومن ثم حذفته وأنكرته فيما بعد.

وجاء ذلك بعدما أنكرت زوجة أحمد الفيشاوي، إساءتها لمحمد رمضان، بعد الضجة التي أثيرت مؤخراً بسبب تعليقها الناري ضد رمضان دون مبرر، حيث اتهمته بالتفاخر بما يملكه بنشر صور سياراته باهظة الثمن، وسخرت من ترديده الدائم جملة "نمبر وان"، قائلة: "زعلانة جداً جداً لأني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكايه بتبقى مرض... زي ما بيحصل مع فنانين كتير الأيام دي، آه بيّن حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار أنك نمبر زفت وان".

ولجأت زوجة أحمد الفيشاوي، إلى تغيير شكل حسابها الشخصي على "فيسبوك"، من خلال تغيير الاسم من (Nada ElKamel) إلى (Nadia ElKamel)، ثم غيرت صورة حسابها الشخصي، وحذفت التعليق المسيء لرمضان، كي تتبرأ منه وتقول إنه منسوب لحساب وهمي، ثم كتبت (زوجة الفيشاوي) في منشور لها، كلمات تبجيل وتقدير لرمضان لتنهي تلك الأزمة