تايلور سويفت تطالب بحقوق الفنانين

جهينة نيوز:

أكدت النجمة تايلور سويفت أنها لن تخفض صوتها أو تهدأ بل وستصرخ بصوت عالٍ في حال تعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الفنانين الأدبية والمالية.

وأشارت، في حوارها مع مجلة "بيلبورد" الأمريكية، إلى أنها ستحارب كل من يتنقص من حقوق الفنانين، أي كل من يدفع عائداً غير عادل من خدمات البث والحفلات للفنانين، مؤكدة حرصها على زيادة الوعي بشروط العقود وصفقات التسجيلات الفنية لتصبح أكثر عدالة وتقديراً للفنان.

وأضافت "يحتاج الكتاب والمنتجون والفنانون الجدد إلى التركيز على عملهم، دون إحداث أي ضجة، لكن في حال وجدت أي انتقاص في حقوقهم فسأحدث ضجة حماية لحقوقهم، أعلم أن الأمر يظهر وكأني أبحث عن المشكلات وألجا للصوت العالي، لكن هذا لا يهمني، إذ لا بد من وجود شخص يفعل ذلك وأنا هو".

يشار إلى أن سويفت انتفضت سابقاً في وجه سبوتيفاي وأبل ميوزيك ومنتجي ألبوماتها لأمور تتعلق بحقوقها الفنية والمالية