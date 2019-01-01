ما سبب زيادة الدهون حول البطن؟

جهينة نيوز:

زيادة دهون الجسم ليست علامة صحية، لكن أخطر مواضع زيادة الدهون هي البطن، لأنها ترتبط بالأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس والقلب والكلى والمرارة. وتوجد عدة أسباب لتراكم الدهون حول هذه المنطقة الهامة، أهمها:

نقص النوم، وعدم حصول الجسم على ساعات الراحة المطلوبة سبب لتراكم دهون البطن

قلة النشاط البدني، وتناول أطعمة غير صحية، مثل الأكلات السريعة والمخبوزات الجاهزة واللحوم المصنّعة.

التقدم في العمر من أسباب تراجع قدرة الجسم على حرق الدهون، وتزداد هذه المشكلة لدى النساء بعد سن اليأس.

نقص النوم، وعدم حصول الجسم على ساعات الراحة المطلوبة يؤثر على توازن الهرمونات، ويتسبب في زيادة الشهية، والميل للخمول وقلة الحركة البدنية.

التوتر والضغوط أحد أسباب اشتهاء السكريات والدهون، وزيادة هرمون الكورتيزول الذي تترتب عليه زيادة هرمونات الجوع.

تناول أطعمة معينة تتسبب في زيادة الكرش، مثل: المشروبات الغازية والسكرية، ومخبوزات الدقيق الأبيض، والدهون الحيوانية.

التخلص من الكرش. امنح نفسك ساعة إضافية من النوم، وقم بإصلاح نظامك الغذائي، وتحرّك