المطرب المصري محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته للمرة الثالثة

جهينة نيوز:

حتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته علي مديرة أعمال المطربة أنغام، راندا رياض، مساء اليوم الأربعاء، داخل منزل العروس، بحضور أفراد العائلتين وعدد من أصدقائهما المقربين.

ونشر الشرنوبي صوراً من حفل الخطوبة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "مبروك علينا يا حبيبتي، ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة، ربنا يخليكي ليا".

يذكر أن محمد الشرنوبي سبق وأن احتفل بخطبته مرتين، إحداهما من ابنة الفنانة أمل رزق، لما كتكت، والثانية كانت من المنتجة سارة الطباخ التي أقامت ضده دعاوى قضائية مؤخرا بسبب حقوق الغناء لشركتها