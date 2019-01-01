الهلال الأحمر يدخل 8900 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى مدينة طفس بريف درعا

جهينة نيوز:

أدخل فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا قافلة مساعدات غذائية إلى مدينة طفس بريف درعا مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وبين الدكتور أحمد المسالمة رئيس فرع الهلال الأحمر انه تم اليوم إدخال 14 شاحنة كبيرة محملة بـ 8900 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى أهالي مدينة طفس في إطار المرحلة الرابعة من الاستجابة الإنسانية والتي تشمل 210 آلاف عائلة في المحافظة.

وأدخل فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا أمس قافلة مساعدات غذائية إلى بلدتي النعيمة وبصر الحرير في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الرابعة التي ينفذها الفرع في المحافظة.