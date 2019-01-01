اجتماع عسكري إيراني قطري بشأن التحركات في مياه الخليج

جهينة نيوز:

التقى قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني حسين خانزادي، مساء أمس الأربعاء نظيره القطري في العاصمة الدوحة وبحث معه التعاون المشترك بين القوات البحرية في البلدين.

وأشار الأدميرال خانزادي، في اجتماع الدوحة، إلى ترؤس القوة البحرية الإيرانية اجتماع قادة القوات البحرية المطلة على المحيط الهندي "أيونز"، داعيا قطر للمشاركة في مناورات أيونز المقرر إجراؤها في شمال المحيط الهندي حتى نهاية العام، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

واستطرد أن "إيران وعمان تجريان تدريبات بحرية مشتركة سنويا بمجال الإغاثة والإنقاذ"، مبينا أن "هذه التمرينات المشتركة تستهدف ترقية المستوى التنسيقي بين القوتين البحريتين بغية تعزيز الأمن البحري المشترك وتحسين التنسيق وتبادل الخبرات".

ودعا قائد القوات البحرية الإيرانية دولة قطر "الصديقة والجارة" للمشاركة بهذه التدريبات، كما دعا الضباط القطريين إلى الاستفادة من إمكانيات إيران التدريبية العالية.

من جهته، رحب قائد القوة البحرية القطرية بحضور السفن العسكرية القطرية في الموانئ الإيرانية وبالعكس، مؤكدا ضرورة التعامل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.