إبراهيموفيتش يتعرض للتشويه في مالمو مسقط رأسه

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الخميس أن تمثال نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش بمدينة مالمو مسقط رأسه، تعرض للتشويه مجدداً من قبل مجهولين.

وأوضحت الشرطة التي بدأت التحقيقات أن التشويه ظهر على ساقي التمثال ولكنها لم تتوصل للمشتبه بهم بعد

وذكرت إدارة خدمات الترفيه في مدينة مالمو، بعد المعاينة، أنه تبين عدم وجود خطورة لسقوط التمثال البالغ طوله 3 أمتار، حسب ما نقلته إذاعة "راديو بي4" السويدية.

وكان إعلان إبراهيموفيتش في تشرين الثاني الماضي عن اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إبراهيموفيتش.

وأسفر هذا عن أكثر من عملية تخريب وتشويه للتمثال الذي جرى تثبيته في مالمو في تشرين الاول الماضي.

وقال هيدفيج ليندال حارس مرمى المنتخب السويدي، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"توقفوا عن تشويه تمثال إبراهيموفيتش".

وأنهى إبراهيموفيتش 38 عاماً مؤخراً موسمه الثاني ضمن صفوف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، ويتردد حالياً أنه يسعى للانضمام إلى أحد فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم