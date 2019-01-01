أكثر الأفلام طلباً على غوغل في 2019

جهينة نيوز:

كشف محرك البحث غوغل، النقاب عن قائمات الأفلام السينمائية التي تصدرت عناوين البحث في٢٠١٩، 2019.

ويستعرض التقرير التالي بعض أعمال التي وردت في القائمة:

بوهيميان رابسودي

رغم كلفته المحدودة، 52 مليون دولار، حقق الفيلم عن انطلاقة فرقة الروك البريطانية الشهيرة "كوين" على يد مؤسسها فريدي ميركوري، نجاحاً تجارياً كبيراً وفاز بأربع جوائز أوسكار منها جائزة أفضل ممثل رئيسي لرامي مالك.

فيلم "IT 2

حصد الجزء الثاني من فيلم "IT" ما يزيد على 470 مليون دولار في 2019، ليصبح بذلك واحد من أكثر أفلام الرعب إيرادات في تاريخ السينما الأمريكية، والفيلم مأخوذ عن قصة روائي الرعب الأمريكي ستيفن كينغ، ويستكمل مواجهات أبطال الجزء الأول مع مهرج مرعب متعطش لدماء الأطفال.

أكوامان

جدد فيلم الحركة والمغامرات "أكوامان" نجاح عالم دي سي السينمائي، وضمن له مخرجه جيمس وان، تحقيق إيرادات في فترة قياسية في شباك تذاكر السينما.

الأسد الملك

بعد إعلان ديزني إعادة إنتاج فيلم الرسوم المتحركة الشهير الأسد الملك، بعد 22 عاماً من النسخة الأولى، جلب الفيديو الدعائي للفيلم، أكثر من 224 مليون مشاهدة حول العالم بعد 24 ساعة من إطلاقه، لتحقق ديزني رقماً قياسياً لأكثر فيديو ترويجي مشاهدة في يوم واحد، فيما حقق الفيلم إيرادات تخطت حاجز 1.6 مليار دولار.

الجوكر

استقطب فيلم الجوكر لتود فيليبس اهتماماً واسعاً بسبب انقسام الآراء، واتهامه بالترويج للعنف، واستطاع الفيلم تحقيق رقم قياسي جديد في سباق شباك الإيرادات بعد وصوله إلى مليار دولار، ليصبح بذلك أكثر أفلام المصنفة للكبار فقط تحقيقاً للأرباح