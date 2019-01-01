مارادونا يكسب 70 ألف يورو بسبب هذا القميص

جهينة نيوز:

قضت المحكمة على دار "دولتشي أند غابانا" الإيطالية بدفع 70 ألف يورو كتعويض لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا على خلفية استخدامها اسمه لغايات تجارية سنة 2016، وفق ما أعلنت وكالة فرانس برس. ويلحظ هذا الحكم تغريم الدار الإيطالية ايضا بدفع تعويضات لمارادونا تفوق 13 ألف يورو بدل أتعاب المحامين.

وتعود جذور النزاع القضائي إلى عرض أزياء أقيم في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا ظهرت فيه إحدى العارضات ترتدي خلاله قميصاً أزرق لفريق نابولي لكرة القدم مع اسم اللاعب مارادونا مرفق بالرقم 10.

وقال المحامي أوليسي كوريا لوكالة فرانس برس إن هذا الأمر جرى "من دون الاستحصال على موافقة مارادونا أو الاتصال به". وأضاف: "دولتشي أند غابانا دافعت عن نفسها قائلة إن ما فعلته كان بادرة تكريم له، لكن الأمر اعتبر عرض أزياء ذات بعد تجاري".وأشار كوريا إلى أن "الجهة الوحيدة المخولة استخدام الاسم وصورته هي الشخص نفسه"

وبدوره، أشاد مارادونا عبر "إنستغرام" بهذا القرار، وكتب "اللفتات التكريمية أمر رائع، ولكن كان عليهم طلب الإذن لاستخدام اسمي خلال عرض أزيائهم. هذه نقطة إيجابية لصالح القضاء". وأشارت القاضية إلى أن قيمة التعويضات أخذت في الاعتبار أن العلامة التجارية لم تنتج أو تسوّق ملابس أخرى عن مارادونا، وتالياً فإن مبلغ التعويض الذي حكم به القضاء اقتصر على 70 ألف يورو، فيما كان اللاعب يطالب بمليون يورو