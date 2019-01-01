عودة نحو 850 مهجرا سوريا من الأردن ولبنان خلال 24 ساعة الأخيرة

جهينة نيوز:

أفاد مركز المصالحة الروسي اليوم الخميس، بعودة نحو 850 مهجرا إلى سورية من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عاد 859 مهجرا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 311 مهجرا (93 امرأة و 158 طفلًا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، إضافةً إلى 548 شخصاً (165 امرأة 279 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

ومن جهة أخرى قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام، في مساحة 2.80 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.

وكان مركز المصالحة الروسي أفاد، الأسبوع الماضي، بعودة نحو 900 مهجر إلى سورية من أراضي الأردن ولبنان.