5 اهداف لسان جيرمان على غلطة سراي دون رد في دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز:

فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره غلطة سراي التركي بنتيجة (5-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء امس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وظهر كيليان مبابي ونيمار في حالة رائعة حيث سجلا كل منهما هدفا وصنعا هدفين لصالح بطل فرنسا، الذي ضمن الصدارة بالفعل في وقت سابق، وأنهى المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة الذي هزم كلوب بروج 3-1 خارج أرضه.

وخرج الفريق التركي، الذي استقبل أهدافا أيضا من بابلو سارابيا وماورو إيكاردي وإدينسون كافاني، من كل المنافسات القارية بعد تذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ووقعت اشتباكات بين مشجعي الفريقين قبل وقت قصير على انطلاق المباراة خارج استاد بارك دي برنس وقال مصدر بالشرطة إنه تم نقل مشجع إلى المستشفى بعد إصابة بسيطة.