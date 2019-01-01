"الجمهورية" اللبنانية: الحريري ألغى زيارته إلى موسكو للقاء بوتين وميدفيديف

جهينة نيوز:

كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس عن عدول رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري زيارة العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن زيارة الحريري إلى موسكو كانت قد حددت قبل استقالته في 29 تشرين الأول وذلك للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة دميتري ميدفيديف للتباحث بالأوضاع والمصالح المشتركة بين البلدين.

ونقلت مصادر دبلوماسية روسية للصحيفة أن السفارة الروسية في بيروت أبرقت إلى وزارة الخارجية مطلع الأسبوع الجاري، طالبة اتخاذ الترتيبات الضرورية لإلغاء الموعد، على أن تجري الاتصالات من أجل تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق، وسط توقعات باحتمال القيام بها منتصف كانون الثاني المقبل حسب مواعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الاول احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد وتطالب بإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة الفاسدين ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.