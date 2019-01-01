الدفاع الروسية: تحطم مروحية من طراز "مي-28" ومقتل اثنين من طاقمها

جهينة نيوز:

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مروحية عسكريه من طراز "مي-28" تحطمت أمس الاربعاء في إقليم كراسنودار مما أسفر عن مقتل طيارين.

وأضافت الوزارة في بيان نقلا عن سبوتنيك أنه "في 11 كانون الأول، في تمام الساعة (23:00 بتوقيت موسكو تحطمت مروحية من طراز "مي – 28" في إقليم كراسنودار بالقرب من مطار كورينوفسك خلال رحله تدريبية نفذت ليلا في ظل ظروف جوية صعبة.

وتابع البيان أن الرحلة نفذت بدون ذخيرة وأن تحطم الطائرة لم ينتج عنه أي خسائر مادية.

ونوه البيان أن الطيارين ماتا في الحادث وتم إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع للتحقيق في الحادث.