بلد عربي يفتتح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم !

جهينة نيوز:

كشف مصدر مسؤول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة افتتاح أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان المصرية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، يتكون التجمع من 32 محطة بقدرة 1465 ميغا وات بالكامل، يتم افتتاحها على هامش منتدى أسوان السلام والتنمية وذلك بواسطة الفيديو كونفرنس.

وأضاف المصدر للصحيفة أنه وفقا للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل تشرين الأول الماضى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن المشروع تم إنشائه بنظام التملك والبناء والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.

يذكر أن محطة "بنبان" الشمسية بأسوان تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم، ويبلغ عددهم 40 محطة شمسية.