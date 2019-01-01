البدء بتقديم خدمة الإنترنت السريع للمشتركين في حمص

جهينة نيوز:

بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص تقديم خدمة الانترنت السريع في عدد من المناطق بالمدينة عبر تقنية (اف تي تي اتش) التي تنقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك ضوئية لإيصال الانترنت للمنازل بسرعات تصل من 8 حتى 16 ميغا مع إمكانية زيادتها حتى 100 ميغا بالثانية بحسب رغبة طالب الخدمة.

وبين المهندس كنعان جودا مدير فرع الشركة لصحيفة الثورة أن المشروع الجديد يتسم بتقنيات عالية المستوى في مجال تأمين خدمات الاتصالات عن طريق الكوابل الضوئية والاستغناء عن الكوابل النحاسية وبسرعات عالية بحسب طلب المشترك كما تتميز التقنية الجديدة بوجود ميزة النقل التلفزيوني (آي بي تي في) وإمكانية متابعة مختلف البرامج والقنوات، منوهاً باختيار مواقع الدبلان والغوطة والحمرا والحضارة بمدينة حمص كخطوة أولية ليصار إلى توسيع الشبكات تباعاً في جميع أرجاء المحافظة فيما يستمر تقديم الطلبات بفرع الشركة من قبل مختلف الفعاليات والمواطنين بالمواقع المذكورة.