160 شقة ستسلمها مؤسسة الاسكان نهاية العام في حماة

جهينة نيوز:

تعثر منذ العام 2013 تنفيذ العديد من المشاريع السكنية بحماة، التي اكتتب عليها المواطنون وخصوصاً الشباب الراغبين بالزواج، لدى فرع المؤسسة العامة للإسكان، ما جعل أحلام المكتتبين بالحصول على مسكن لائق وبسعر مقبول، خلال المدد العقدية التي أعلنتها المؤسسة لتسليم الشقق لأصحابها تتلاشى وتذهب أدراج الرياح!.

وحول الموضوع بيَّنَ رئيس مجموعة الإسكان بحماة فؤاد دردر لصحيفة الثورة أن ثمَّةَ مشاريع سكنية عديدة قيد التنفيذ اليوم في حي ضاحية الوفاء شرق شمال حماة، وحي ذي قار الذي سيجرى تسليم 160 شقة سكنية منه حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح دردر أنه يوجد في ضاحية الوفاء 13 عقداً بدأت أعمالها منذ عام 2010 وتوقفت عن العمل في العام 2013 بسبب الأحداث الأخيرة وإن هذه العقود تضم سكناً شبابياً وعمالياً وادخارياً وأنه تمت إعادة العمل في هذه المشاريع في عام 2017 بعد فسخ العقود مع المتعهدين الذين لم يعودوا لبدء العمل وتجهيز أضابير فنية جديدة والإعلام عن تنفيذ المشاريع حيث تعهدت الشركة العامة للبناء بتنفيذ 6 أبراج ادخار وبلغت نسبة تنفيذها 30 بالمئة إضافة لتعهدها بتنفيذ 4 أبراج شبابية على حين رست أيضاً مناقصة على الشركة العامة للطرق والجسور بتنفيذ 4 أبراج عمالية إضافة لعقد مع متعهد خاص لتنفيذ 3 أبراج عمالية.

ولفت دردر إلى أنه يجري حالياً العمل على إعلان تنفيذ 10 أبراج ادخار و4 أبراج شبابية جميعها في ضاحية الوفاء.

وبالنسبة للمشاريع السكنية في ذي قار فهي تتألف من 3 أبراج وتعمل المؤسسة على تخصيص 160 مسكناً في كل برج وتم تخصيص 60 مسكناً كمرحلة أولى وبدء العمل على تخصيص 98 مسكناً بالسكن الشبابي كمرحلة ثانية وذلك حتى نهاية العام الجاري حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال فيها 95 بالمئة هيكلاً و30 بالمئة إكساء، متوقعاً أن تسلم المؤسسة العامة للإسكان الشقق للمكتتبين خلال سنة ونصف السنة.

وأكد دردر أن جميع المشاريع التي كانت متوقفة عن العمل هي الآن قيد التنفيذ وأن الأعمال تجري بوتيرة جيدة وضمن المدة القانونية للعقد.