لأول مرة "صنع في سورية" بجبلة

جهينة نيوز:

تقيم غرفة صناعة دمشق وريفها ولأول مرة مهرجان التسوق الشهري «صنع في سورية» بدورته 96 في مدينة جبلة بمشاركة نحو 100شركة صناعية وطنية وذلك لغاية 21 من الشهر الحالي.

رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أوضح نقلا عن صحيفة الثورة انه نتيجة الإقبال الكبير على المهرجان الذي أقيم الأسبوع الماضي باللاذقية تم الاتفاق على تنظيم دورة جديدة في مدينة جبلة، مشيراً إلى أن الانتشار الواسع الذي يشهده المهرجان يعود إلى العروض والتخفيضات التي يقدمها على المنتجات في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق، وذلك حرصاً من الغرفة على تلبية احتياجات العائلات السورية وتخفيف الأعباء عليها وانسجاماً مع هدف المهرجان الأساسي ليكون وسيلة تدخل ايجابية.

ولفت إلى أن المهرجان أثبت نجاحه خلال دوراته السابقة على مدى الخمس سنوات حيث شكل علامة فارقة ليكون أفضل تظاهرة اقتصادية وطنية ساهمت في تعزيز ودعم الصناعات الوطنية بكل قطاعاتها.