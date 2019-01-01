عطل في "فيسبوك" يتسبب في اختفاء الآلاف من إعلانات الأحزاب السياسية في بريطانيا

جهينة نيوز:

كشفت تقارير إخبارية عالمية، تعرض شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم لـ"عطل"، تسبب في اختفاء الآلاف من إعلانات الأحزاب السياسية في بريطانيا قبل الانتخابات.

نشرت وكالة "رويترز" تقريرا، أشارت فيه إلى اختفاء الآلاف من الإعلانات السياسية الخاصة بالأحزاب البريطانية قبل الانتخابات من قاعدة بيانات "فيسبوك" بصورة كاملة.

وأعاق ذلك العطل من قدرة الباحثين على تتبع الإعلانات السياسية قبل يومين من الانتخابات العامة في بريطانيا.

وأوضحت "رويترز" أن المشكلة بدأت عندما أبلغت شبكة "سكاي نيوز" إدارة "فيسبوك" باختفاء كافة الإعلانات السياسية الخاصة بحزب المحافظين الحاكم وحزب بريكست والديمقراطيين الأحرار، من دون أن تشير إلى وضع الإعلانات الخاصة بحزب العمال.

وأقر فيسبوك في بيان رسمي بالخلل، وأنه تمكن من إصلاحه، وعودة جميع الإعلانات المتأثرة إلى العمل مجددا.

وقال تريستان هوتهام، الباحث الاستشاري في تكنولوجيا المعلومات: "هذا أمر لا يمكن تخيله كيف يمكن أن تفقد مكتبة إعلانات مثل فيسبوك نصف إعلاناتها دفعة واحدة، هذا هجوم منظم".

وتعرض موقع "فيسبوك" لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة، بسبب قراره عدم التحقق من الإعلانات السياسية، ودافع مارك زوكربرغ، مؤسس الشبكة بأنه لا يريد "خنق حرية التعبير".