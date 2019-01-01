وزارة الصناعة تنتج في 11 شهرا 952ر318 مليار ليرة بزيادة 807ر79 مليار عن انتاج كامل 2018 الماضي

جهينة نيوز:

وصلت قيمة الانتاج الاجمالي للمؤسسات العامة الصناعية منذ بداية العام و لغاية الشهر الماضي الى اكثر من 952ر318 مليار ليرة سورية متجاوزة كامل قيمة انتاج العام الماضي 2018 بنحو 807ر79 مليار ليرة و الذي كانت قد انتجت خلاله بنحو 145ر239 مليار ليرة.

وبحسب التقرير الانتاجي و التسويقي لوزارة الصناعة عن الأشهر ال11 الأولى من العام الحالي سجلت المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء أعلى قيمة انتاج من انتاج الاسمنت والكلنكر بأكثر من 362ر128 مليار تلتها المؤسسة النسيجية ب41 مليار والهندسية 1ر40 مليارا والكيميائية ب39 مليار ليرة ثم مؤسسة التبغ بنحو 2ر26 مليار ليرة والمؤسسة الغذائية بنحو 9ر17 مليار ليرة ومؤسسة الاقطان بأكثر من 7ر21 مليار ليرة فمؤسسة السكر 6ر4 مليارات ليرة.

وبين التقرير أن مؤسسات الوزارة الثمانية استطاعت تحقيق قيمة مبيعات خلال الأشهر ال11 الماضية من العام الحالي تجاوزت 835ر243 مليار ليرة بزيادة عن قيمة الانتاج لكامل العام الماضي بنحو 357ر22 مليار ليرة والذي سجلت خلاله 378ر221 مليار ليرة.

وحققت مؤسسة الاسمنت أعلى قيمة مبيعات وبقيمة 362ر67 مليار ليرة جاءت بعدها المؤسسة الهندسية بنحو 5ر41 مليار ليرة ثم المؤسسة النسيجية بنحو 37 مليار ليرة فالمؤسسة العامة للتبغ 6ر28 مليار ليرة فالمؤسسة الكيميائية 5ر24 مليار ليرة ومؤسسة الاقطان 729ر21 مليار ليرة فالمؤسسة الغذائية بنحو 522ر18 مليار ليرة ثم مؤسسة السكر ب 620ر4 مليارات ليرة.

وأوضحت وزارة الصناعة أن هذه النتائج الإيجابية التي تحققت كانت نتيجة جهود كوادر وعمال الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة وإصرارهم على تحقيق المزيد من قيم الانتاج و المبيعات وذلك تنفيذا لخطة وزارة الصناعة وتوجهاتها على استثمار كامل الطاقات البشرية والفنية على خطوط الانتاج وتوقيع المزيد من عقود تسويق منتجات الشركات العامة الصناعية سواء مع الجهات العامة لسد احتياجاتها او من خلال جهات التسويق العامة أو الخاصة أو عبر عدد من مراكز التوزيع التي احدثتها الوزارة في محافظات لا يتم فيها تصنيع منتجات الشركات بهدف تحقيق أوسع انتشار أفقي للمنتجات العامة الصناعية وتسهيل حصول القطاع الخاص عليها بأقل كلفة ممكنة.