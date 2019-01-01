بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا

جهينة نيوز:

ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين و رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مجمومة من القضايا الثنائية وقضايا إقليمية وفي مقدمتها الوضع في سوريا.

وأفادت الرئاسة التركية في بيان، مساء اليوم الأربعاء أن: "الرئيس التركي أردوغان يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في سوريا".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرح أمس الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري قريبا، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد: "في الأيام المقبلة، ستجري هذه المحادثة الهاتفية، يتم الإعداد لها".

وأوضح بيسكوف أن موقف روسيا من هذه القضية [الأوضاع في ليبيا]معروف جيدا - تحتفظ موسكو بعلاقات مع جميع أطراف الخطاب السياسي والعسكري - السياسي الليبي، وتدعو إلى أن تُظهر أطراف النزاع رغبة بالتوصل إلى اتفاق.

وخلص المتحدث، بالقول: "ترحب روسيا بجميع المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التوصل إلى تسوية في هذا البلد. في الواقع في كثير من النواحي، أسس هذه التسوية تم تقويضها بسبب الأعمال العسكرية المعروفة لتحالفات معروفة".