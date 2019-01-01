روسيا تطلق قمراً صناعياً للملاحة الفضائية

جهينة نيوز:

أطلقت روسيا بنجاح اليوم قمراً صناعياً للملاحة الفضائية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية قوله إن الصاروخ (سويوز1ر2 بي) الحامل للقمر الصناعي (غلوناس إم) أطلق اليوم من قاعدة (بليسيتسك) الفضائية.

وأشار المكتب إلى أن أفراد طاقم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية شاركوا في إعداد الصاروخ وإطلاقه ثم تولت وزارة الدفاع الروسية إدارة القمر الصناعي إلى أن يصل مدار الأرض.

يذكر أن الأجهزة الأوتوماتيكية ألغت يوم أمس إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي (غلوناس إم) وذلك قبل دقيقة واحدة من إطلاقه وتم تأجيله إلى اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الـ 26 من الشهر الماضي أنها أطلقت بنجاح قمراً صناعياً ينتمي إلى فئة الأقمار الصناعية المفتشة التي تتلخص وظيفتها الأساسية في مراقبة الأقمار الصناعية.