طهران تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني عنيف

جهينة نيوز:

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني تعرض بلاده لهجوم إلكتروني قوي، قال إنه لا يمكنه كشف تفاصيله، وتحدث عن إحباط هجوم ضد البنية التحتية الإلكترونية للحكومة .

وقال الوزير محمد جواد أذري جهرمي للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء: الهجوم تم التعرف عليه وصده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات "دجفا"، ويتم استخلاص أبعاده، موضحا أن هذا الهجوم كان كبيرا جدا ويجب التحقق من أبعاده بدقة.

لكنه لم يكشف عن مصدر هذا الهجوم ولا الدولة التي تقف وراءه والأضرار التي نتجت عنه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس الثلاثاء، أن "البنوك الإيرانية تعرضت لهجوم إلكتروني شديد، أدى إلى تسريب بيانات حسابات ملايين العملاء"، وقالت إنه "جرى نشر بيانات 15 مليون بطاقة مصرفية في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف تشرين الثاني الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين".

وقدرت الصحيفة أن"عدد الحسابات التي تضررت من الهجوم الإلكتروني أثرت على زهاء 20% من المواطنين الإيرانيين".