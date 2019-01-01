عقوبات أمريكية جديدة على كيانات وشركات إيرانية

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على إيران ، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال كيانات وشركات إيرانية.

وأكد بومبيو في إفادة للصحافيين بمقر الخارجية الأميركية، أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية. وأضاف بومبيو: “سنعاقب الشركات التي ستتعاون مع إيران”.

وقال إن العقوبات ستفرض على شركات تساعد على نقل وتهريب السلاح الإيراني.

وأضاف بومبيو أن هناك عقوبات على طيران “ماهان” الإيراني لدورها في "أسلحة الدمار الشامل" مشدداً على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.

وطالب وزير الخارجية الأميركي كل الدول بممارسة الضغط على إيران وأضاف: “نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين”.