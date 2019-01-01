داعية مصري مشهور: تصفح فيسبوك "إثم"..!؟

جهينة نيوز:

اعتبر داعية مصري استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، بطريقة سيئة يسبب في كثير من حالات الانفصال الزوجي.

وقال الداعية د. مبروك عطية خلل لقاء اعلامي إن الزوج أو الزوجة إذا تصفح أحدهما "الفيسبوك"، في هذا الوقت يعتبر إثم، لأنه يؤدي إلى خلل في الحياة بينهما، مشيرا إلى أن الأصل أن يجلس الزوجان سويا ليستمتعا بحياتهما، لا أن يجلس كل منهما يتفقد صفحته على "فيسبوك".

وتابع: "ربنا قال إن الزوجين يدخلان غرفتهما بعد صلاة العشاء، وممنوع الابن أو الابنة تدخل عليهما إلا بعد طرق الباب، ولأمر مهم".

وتابع: "ليه أمر بكده؟ لأن أكيد واخد مراته في حضنه، مين دلوقتي بياخد مراته في حضنه من بعد صلاة العشاء؟ مفيش، كل واحد قاعد في غرفته وماسك "فيسبوك".