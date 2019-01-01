كيف ردت حلا شيحة على شائعة زواجها للمرة الثانية بعد عودتها للفن

الأربعاء, 11 كانون الأول 2019 الساعة 15:28 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

كيف ردت حلا شيحة على شائعة زواجها للمرة الثانية بعد عودتها للفن

جهينة نيوز:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خبرا يفيد بزواج الفنانة حلا شيحة من رجل أعمال شهير وأنهما يجهزان للسكن في فيلا مما دفعها للرد

فقد نفت حلا شيحة ذلك في تصريحات تلفزيونية، وقالت أن ما يتردد مجرد أقاويل ليس لها أيّ أساس من الصحة وما يقال غير منطقي، حيث أضافت مازحة "يا ريت يعطيني الفيلا ولا أريده هو"، مؤكدة أنها لا تعلم من هي الشخصية التي تتردد الشائعات حول زواجها منه. مضيفة" لو أن هناك ارتباطاً حقيقياً سوف أعلن عنه فوراً، ولا داعي لإطلاق مثل تلك الشائعات".

يذكر أن شائعة الزواج لحلا شيحة هي الثانية بعد إعلانها العودة للفن فقد سبق وأطلق عليها رواد التواصل الاجتماعي شائعة زواجها من الفنان محمد رمضان بعد أن قدما بطولة مسلسل" زلزال"


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