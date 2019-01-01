حبوب منع الحمل تؤثر على حجم الدماغ

جهينة نيوز:

أثبتت نتائج دراسة جديدة قُدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، أن تناول وسائل منع الحمل عن طريق الفم، والمعروفة بحبوب تحديد النسل، يؤثر في حجم المهاد في الدماغ.

و المهاد هو الجزء الأكبر من الدماغ البيني، يقع على جانبي البطين الثالث بصورة جسمين ذوي شكل بيضوي، وهو ينتج هرمونات تساعد على تنظيم الوظائف الجسدية الأساسية بما في ذلك درجة حرارة الجسم والمزاج والشهية والرغبة الجنسية ودورات النوم ومعدل ضربات القلب.

وبحسب مايكل ليبوتن الأستاذ في علم الأشعة أكد أن هناك نقصاً في الأبحاث حول آثار موانع الحمل الفموية على هذا الجزء الصغير، وأكد على أهميته في الدماغ البشري الحي.

وأكد الباحثون في كلية ألبرت أينشتاين وتحديداً المدير الطبي للرنين المغناطيسي أن بعد إجراء التصوير المغناطيسي تبين أن حجم المهاد أصغر لدى النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل.

وتعتبر موانع الحمل الفموية من بين أكثر أشكال تحديد النسل شيوعاً، كما أنها تستخدم لعلاج مجموعة من الحالات بما في ذلك الحيض غير المنتظم والتشنجات وحب الشباب والتهاب بطانة الرحم ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

وأُجريت الدراسة على بيانات 50 امرأة سليمة و21 امرأة يواظبن على تناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم، وخضع النساء جميعهن للتصوير بالرنين المغناطيسي، وأكد الدكتور ليبتون مؤلف الدراسة إن هناك فرقاً كبيراً في حجم هياكل الدماغ بين النساء اللاتي يتناولن موانع الحمل وأولئك اللاتي لا يتناولنها.

وتُظهر هذه الدراسة وجود علاقة قوية بين تناول موانع الحمل والتأثير على الدماغ، ويجب أن تحفز على المزيد من التحقيقات في آثار وسائل منع الحمل على بنية الدماغ والتأثيرات المحتملة على وظائف المخ.

النتائج الأخرى التي أظهرتها الدراسة هي أن حجم المهاد كان مرتبطاً بمزيد من الغضب، وأظهر ارتباطاً قوياً بأعراض الاكتئاب