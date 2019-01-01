ديزني بلس تكشف نجوم النسخة القادمة من فيلم "وحيد في المنزل"

جهينة نيوز:

بعد أشهر من إعلان والت ديزني نيتها إعادة إنتاج الفيلم الشهير "وحيد في المنزل"، لطرحه عبر منصتها "ديزني بلس"، كشفت أخيراً النقاب عن أبطال العمل في نسخته الجديدة، وهم بوب ديلاني والنجمة إيلي كامبر، والطفل أرشي ييتس، الذي شارك في بطولة فيلم "جوجو رابيت" المرشح لجوائز غولدن غلوب.

وحسب موقع فاريتي، لن يلعب الطفل أرشي بيتس، دور كيفن ماكليستر، الذي جسده ماكولي كولكين، بل شخصية مختلفة في السلسلة التي بثت للمرة الأولى في 1990.

وعلى عكس المتوقع، لم يقابل قرار ديزني بإعادة إحياء فيلم "وحيد في المنزل"، بترحيب عشاق الفيلم، الذين اعتبروا أنه سيؤثر سلباً على ذكرى الفيلم، الذي حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات تجاوزت 476 مليون دولار، بأجزاء الأربعة