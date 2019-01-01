لافرنتييف: على القوات الأمريكية المحتلة الخروج من الأراضي السورية

الأربعاء, 11 كانون الأول 2019 الساعة 14:37 | سياسة, عالمي

لافرنتييف: على القوات الأمريكية المحتلة الخروج من الأراضي السورية

جهينة نيوز:

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف أن النقاشات في الجولة الـ 14 من محادثات أستانا تركزت على الوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية ونهبه النفط السوري وهذا أمر غير مقبول.

وقال لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي في نور سلطان إن تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين والمساعدة في إعادة الإعمار يجب أن يتم دون أي تسييس أو شروط مسبقة.

وأضاف لافرنتييف إن على الأطراف الدولية عدم التدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور، مشيرا إلى أن على القوات الأمريكية المحتلة الخروج من الأراضي السورية.

وبين لافرنتييف أن إرهابيي الخوذ البيضاء في إدلب يحضرون لاستفزاز كيميائي جديد لاتهام الحكومة السورية.


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