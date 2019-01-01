روحاني: إيران لن تتجاوز الخطوط الحمراء في أي محادثات مع أمريكا

جهينة نيوز:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية إما بالالتفاف عليها أو من خلال المفاوضات، مضيفا أن بلاده لن تتجاوز "الخطوط الحمراء" في أي محادثات مع واشنطن.

وأضاف روحاني حسب وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة مصممة على "إحباط هذه المؤامرة وذلك بتعزيز الإنتاج المحلي وأيضا من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك التفاوض، وسوف تتحرك في إطار الخطوط الحمراء للنظام ولن تتجاوزها".

وأشار خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها من أجل تحقيق هدفين مهمين تعهد بهما للشعب، هما توفير فرص العمل ومكافحة الفقر المدقع، مطالبا وسائل الإعلام بتوصيل الحقيقة إلى المواطنين.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الرسائل المتضاربة التي تتلقاها إيران من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات تقضي على إمكانية إجراء محادثات ثنائية.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء إن من غير المقبول أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العلن إنه سيكثف العقوبات بينما تبلغ قوى أوروبية طهران في أحاديث خاصة باستعداده للتفاوض.

وأضاف روحاني أن القوى الأوروبية تواصل جهودها لترتيب محادثات.

وجدد روحاني تأكيده أن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين "يصب في مصلحة الشعب، وجاء من أجل مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة المعرضة للضغط".

وقال إن "الحكومة كانت تسعى إلى أن تجد طريقة لمساعدة ودعم الشرائح الضعيفة في البلاد من الذين يواجهون ضغوطا بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولكن بسبب نقص الموارد في الميزانية لم يتم تنفيذ ذلك".