البيان الختامي للجولة 14 من محادثات أستانا.. الالتزام القوي بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها

جهينة نيوز:

اكد البيان الختامي للجولة الـ 14 من محادثات أستانا على الالتزام القوي بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.

كما رفض البيان محاولات السيطرة على حقول النفط في سورية وضرورة عودتها إلى سلطة الدولة وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

واشار البيان الى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب ولا سيما المذكرة التي تم التوصل إليها في سوتشي في أيلول 2018 وضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية بشكل كامل.

كما اكد البيان على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية وفق وقرار مجلس الأمن 2254 ودعم لجنة مناقشة الدستور ورفض التدخل في عملها.