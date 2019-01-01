نابولي يقيل مدربه أنشيلوتي رغم التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

جهينة نيوز:

أعلن نابولي الإيطالي إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدير فني للفريق بعد ساعات قليلة من فوزه على جينك البلجيكي برباعية نظيفة أمس، وبلوغه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت قبل مباراة جينك، إلى أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي بغض النظر عن نتيجة المباراة، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

وارتبط اسم كارلو أنشيلوتي بتولي تدريب أرسنال الإنجليزي، خلفا للإسباني أوناي إيمري، الذي أقيل في نهاية الشهر الماضي لسوء النتائج.