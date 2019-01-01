لدمشق وحلب الكميات الأكبر بمخصصات التدفئة وريف دمشق ثالثاً

جهينة نبوز:

بلغت مخصصات وزارة النفط للتدفئة خلال الشهر الحالي 4 ملايين و512 ألف لتر يومياً وجاءت دمشق أولاً من حيث المخصصات بـ936 ألف لتر يومياً تلتها حلب بـ600 ألف لتر ومن ثم ريف دمشق بـ576 ألف لتر.

وجاءت محافظة حمص رابعاً بـ480 ألف لتر تلتها حماة بـ456 ألف لتر يليها اللاذقية وطرطوس بـ336 ألف لتر لكل محافظة ثم درعا بـ312 ألف لتر ومن ثم السويداء بـ288 ألف لتر وتلتها القنيطرة بـ60 ألف لتر وتلتها كل من الرقة ودير الزور بكمية 48 ألف لتراً لكل محافظة وحلت تجمعات النازحين بريف دمشق أخير بـ36 ألف لتر للتدفئة.

ووفقاً لما جاء في كتاب وزارة النفط الذي نشرته «الوطن» الذي يفصل عدد طلبات مادتي المازوت والبنزين المخصصة لكل محافظة خلال هذا الشهر فإن الوزارة تستهدف تدفئة نحو 40440عائلة يومياً وحلت محافظة حلب بالمرتبة الأولى بعدد 6 آلاف عائلة يومياً وريف دمشق ثانياً بـ5760 عائلة ودمشق ثالثاً بـ4680 عائلة وتلتها حمص بـ4800 عائلة ومن ثم حماة بـ4560 عائلة وتلتها كل من اللاذقية وطرطوس بـ3360 عائلة لكل محافظة.

وجاءت محافظة درعا ثامناً بـ3120 عائلة وتلتها السويداء 2880 عائلة وتلتها كل من الرقة ودير الزور بـ480 عائلة لكل محافظة على حدة وجاءت القنيطرة قبل الأخير بـ600 عائلة في حين حلت تجمعات النازحين في ريف دمشق أخيراً بـ360 عائلة مستهدفة لإيصال مازوت التدفئة لها.

ولوحظ من خلال الجدول انخفاض مخصصات محافظة ريف دمشق بنحو 24 ألف لتر يومياً كما لوحظ تخصيص كل محافظة من محافظات القطر بـ24 ألف لتر فقط من مادة المازوت يومياً ماعدا محافظتي الرقة والقنيطرة اللتين تم تخصيصهما بـ12 ألف لتر فقط لكل محافظة على حدة.

وخصصت أغلب المحافظات بـ12 ألف لتر يومياً للأغراض التجارية والصناعية ماعدا محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب التي خصصت بـ24 ألف لتر لكل محافظة بشكل يومي على حين لم يتم تخصيص محافظات الرقة ودير الزور والقنيطرة بأي كميات لهذا الغرض.

وبلغ إجمالي الكميات المخصصة من مادة المازوت لمحافظة دمشق 1 مليون و656 ألف لتراً ولريف دمشق 1 مليون و224 ألف لتر ولمحافظة حلب 1 مليون و56 ألف لتر وحمص بـ876 ألف لتر وحماة بـ816 ألف لتر وطرطوس بـ768 ألف لتر واللاذقية بـ696 ألف لتر والسويداء بـ456 ألف لتراً ودير الزور بـ156 ألف لتر القنيطرة بـ144 ألف لتر والرقة 96 ألف لتر فقط.

وبلغ إجمالي الكميات المخصصة من مادة البنزين لكل محافظات القطر 4 ملايين و428 ألف لتر منها 1 مليون و104 ألف لتراً يومياً لمحافظة دمشق خصصت محطات محروقات 168 ألف لتر يومياً وخصصت محافظة ريف دمشق بـ600 ألف لتر والقنيطرة بـ36 ألف لتر ودرعا 120 ألف لتر والسويداء بـ192 ألف لتر وحمص 432 ألف لتر ولمحافظة حماة مثلها.

وبلغت مخصصات محافظة حلب 432 ألف لتر وطرطوس 540 ألف لتر واللاذقية 672 ألف لتر ودير الزور 36 ألف لتر والرقة 24 ألف لتر.