مستشار للبيت الأبيض: القرار النهائي لترامب في اتفاق التجارة مع الصين

جهينة نيوز:

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون من يتخذ القرار النهائي بشأن رسوم جمركية والاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال نافارو في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أمس الثلاثاء: "في الحالتين سنكون في وضع قوي... الرئيس مولع بها (الرسوم الجمركية)".

وأضاف: "إذا توصلنا إلى اتفاق كبير، سنكون في وضع طيب أيضا. لكنه سيكون قرار الرئيس. سيصدر قريبا".

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوط على الصين، بما في ذلك إجراء تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتتعهد بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.

وتسبب ذلك في تعطيل تجارة سلع بمئات مليارات الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.