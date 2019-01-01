بقيمة تتجاوز المليار ليرة.. 40 مشروعاً للاتصالات الإنمائية الاستثمارية في ريف دمشق

جهينة نيوز:

أكد مدير فرع اتصالات ريف دمشق جمال القالش لصحيفة الثورة أن نسبة تركيب الهاتف الثابت في مناطق الريف منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه وصلت إلى ١٣٤٪ ، لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه يفوق ما كان مخطط له، حيث بلغ عدد التركيبات المخططة ٣١٨٧٦، بينما وصل عدد المنفذة إلى ٤٢٨٢٩، مضيفاً: إن نسبة إنجاز تركيب بوابات «ADSL» منذ بداية العام وصلت إلى ١٢٦٪، إذ كان المخطط تركيب ٢٧٨٠٧ تم تركيب ٣١٥٢٤.

ولفت إلى أن قيمة المشاريع الاستثمارية الإنمائية بلغت أكثر من مليار ليرة، مشيراً إلى أن مراكز المليحة وحتيتة التركمان ودير العصافير وبيت جن باتت مؤهلة من ناحية البناء، ويتم إعداد المشاريع فيها لتنفيذ كوابل ضوئية ووضعها في الخدمة، مبيناً أن مركز عدرا البلد يُجهَّز حالياً لمشروع خدمة «Fixed lte» الذي سيغطي مناطق (دوما، عدرا، الشيفونية، العبادة، العتيبة، باتجاه النشابية وحران والدير سلمان)، منوهاً بأن هذا المشروع سيبدأ خلال العام القادم عند وصول تجهيزات الخدمة المذكورة.

كما تطرق إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الإنمائية 40 مشروعاً ما بين تنفيذ، توسيع وتأهيل شبكات رئيسية وفرعية، وتمديد كوابل ضوئية واستبدال وتجديد الشبكات، وهي موزعة في كل من مراكز: عين الفيجة، أشرفية الوادي، التل، حرنة الغربية، الدريج، المشرفة، السبينة، بناء الكويتي، ٨ آذار، الكسوة تخديم منطقة النازحين، عدرا تخديم منطقة الدوير، صيدنايا، يبرود، النبك، مساكن نجها، السيدة زينب، جديدة الشيباني، قدسيا، سعسع، عدرا الصناعية، صحنايا، جديدة عرطوز، جديدة يابوس، الزبداني، يبرود، رأس العين، قرى الأسد، دورين، السحل، قرى الأسد، ضاحية قدسيا، قلعة جندل، المليحة، دروشا، الهامة، حينة، حرستا وقرى الأسد.

وأوضح مدير الاتصالات أنه يتم توسيع الشبكة الفرعية في ضاحية 8 آذار، وتوسيع الشبكة الرئيسية والفرعية في سعسع وما يتبع لها، بالإضافة إلى تخديم منطقة النازحين بالكسوة ومنطقة الدوير العسكرية، كذلك يتم تمديد كبل ضوئي يبرود النبك، مع تأهيل مركز دير العصافير، واتصالات بيت جن، كما يتم إعادة تاهيل مركز ببيلا وحتيتة التركمان.