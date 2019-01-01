وفد سورية إلى محادثات أستانا يعقد لقاءين مع الوفد الإيراني ووفد الأمم المتحدة

جهينة نيوز:

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري لقاء مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في نور سلطان اليوم في إطار الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا حول سورية.

وجرى خلال اللقاء بحث البنود المدرجة على جدول أعمال الجولة الحالية ضمن صيغة أستانا حيث تم تنسيق المواقف إزاء هذه البنود والبيان الختامي الذي يصدر اليوم حول نتائج الجولة.

كما التقى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري مع وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.

وبحث الوفدان النقاط المدرجة على جدول أعمال الجولة الحالية لاجتماعات أستانا.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى.

يذكر أن اجتماعات أستانا بدأت في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقدت ثلاثة عشر اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.