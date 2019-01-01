الأرصاد: منخفض جوي قطبي يحمل أمطاراً غزيرة وثلوجاً من الخميس للأحد القادمين

جهينة نيوز:

تتأثر سورية بمنخفض جوي قطبي المنشأ يبدأ الخميس القادم ويستمر لثلاثة أيام يترافق بهطولات مطرية غزيرة في معظم المناطق وثلجية على المرتفعات الجبلية.

ومن مديرية الأرصاد الجوية أوضح شادي جاويش أن تأثير المنخفض يبدأ الخميس القادم وتزداد فعاليته يومي الجمعة والسبت بهطولات مطرية غزيرة في معظم المناطق وخاصة الساحلية والشمالية الغربية وثلجية على المرتفعات الجبلية على ارتفاع 1400 متر فما فوق.

ولفت جاويش إلى أن المنخفض ينتهي تدريجياً الأحد صباحاً في المناطق الداخلية والجنوبية وليلاً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويليه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يستمر لبقية أيام الأسبوع القادم.

وبين جاويش أن مرور المنخفض فوق البحر المتوسط قبل وصوله للبلاد سيعدل الكتلة الهوائية الباردة ما يمنع تشكل العواصف الثلجية محذراً من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات وانجراف للتربة لطول مدته ومن تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة.

وأوصى جاويش السائقين باتباع الإجراءات الوقائية في المناطق الجبلية ومنها وضع سلاسل حديدية على إطارات السيارات والتأكد من الأضواء والمكابح.