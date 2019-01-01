المركزي: لا تغيير في سعر الصرف الرسمي والحوالات وإنما منح سعر تفضيلي لمنظمات الأمم المتحدة

الأربعاء, 11 كانون الأول 2019 الساعة 00:30 | اقتصاد, محلي

المركزي: لا تغيير في سعر الصرف الرسمي والحوالات وإنما منح سعر تفضيلي لمنظمات الأمم المتحدة

جهينة نيوز:

أعلن مصرف سورية المركزي أنه لا تغيير في سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الحوالات وإنما تم منح سعر تفضيلي لمنظمات الأمم المتحدة.

وأوضح المصرف في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أن تساؤلات وردت له حول القرار القاضي بمنح الحوالات الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة سعرا تفضيليا وعليه نبين أن هذه الحوالات تشكل حالة خاصة لغايات إنسانية وتمثل جزءا من العمليات التي تجري بالقطع الأجنبي بالتالي سيمكن ذلك من زيادة قدرة المنظمات على تقديم دعم أكبر للأسر المتضررة جراء الحرب وتحقيق الأهداف الإنسانية المنوطة بها.

وأكد المصرف في بيانه أنه لم يغير سعر الصرف ويبقى كما هو محدد وفق نشرات أسعار الصرف اليومية الصادرة عنه.


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