السودان.. إعفاء طلاب سودانيين اتهموا بالعمل مع الموساد من الرسوم

الثلاثاء, 10 كانون الأول 2019 الساعة 23:57 | سياسة, عربي

السودان.. إعفاء طلاب سودانيين اتهموا بالعمل مع الموساد من الرسوم

جهينة نيوز:

أعلنت جامعة "الزعيم الأزهري" السودانية، إعفاء طلاب إقليم دارفور من الرسوم، ممن اتهمهم نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بـ"التخريب والعمل مع الموساد الإسرائيلي".

ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فقد التقى مدير الجامعة الوليد محمد الأمين، بطلاب دارفور المنتمين للجامعة والذين تم اعتقالهم في 27 ديسمبر 2018، بتهمة العمل مع الموساد والتخريب.

وقال الأمين، إن صدور القرار بإعفائهم من الرسوم الدراسية "جاء تقديرا لمعاناتهم وظروفهم الصحية والنفسية وتضحياتهم ونضالهم في الثورة".

موقع "الصيحة" السوداني


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